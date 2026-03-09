Louis de Grange, el ministro de José Antonio Kast que se enfrentará al proyecto del cable submarino chino tras el cambio de mando / Agencia Uno

Este miércoles 11 de marzo se llevará a cabo el cambio de mando presidencial 2026 en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso.

En la instancia, el Presidente Gabriel Boric le entregará la banda presidencial al mandatario electo José Antonio Kast, quien asumirá como jefe de Estado. Lo mismo harán sus ministros, quienes ocuparán los cargos que les fueron asignados.

Uno de ellos será Louis de Grange, futuro ministro de Transportes y Telecomunicaciones, quien será el encargado de llevar a cabo la agenda de la cartera y deberá darle continuidad a distintos proyectos como, por ejemplo, el del cable submarino chino.

De hecho, Louis de Grange ya se ha referido al proyecto mencionando que se enteró por la prensa sobre su existencia. "Yo me enteré como casi el 100% de los chilenos, nos enteramos por la prensa. Y a los dos días aparece la noticia en portada de El Mercurio, donde sale que se ha retractado el decreto", comentó en T13 Radio.

"Esa información, como el propio ministro Juan Carlos Muñoz ha reconocido, no se comunicó nada, entonces eso también es parte de las desconfianzas que se van generando", agregó.

¿Quién es Louis de Grange?

Louis de Grange tiene 52 años, es ingeniero civil industrial titulado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es magíster en Economía de Transporte y doctor en Planificación de Sistemas de Transporte.

A lo largo de su trayectoria, se ha desempeñado como director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Diego Portales ente el 2011 y el 2018.

Entre el 2018 y el 2022 fue el presidente de Metro, justamente durante el periodo en que el transporte subterráneo se vio afectado por el estallido social en 2019.

Actualmente, el futuro ministro de Transportes es independiente, ya que no se encuentra afiliado a ningún partido político.