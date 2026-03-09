;

VIDEO. Insólito momento en el fútbol alemán: hincha entró a la cancha y desconectó el VAR para impedir un penal

El incidente ocurrió en el duelo entre Preussen Münster y Hertha Berlín por la Bundesliga 2.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Christof Koepsel

Un insólito episodio se vivió en el fútbol alemán durante el duelo entre Preussen Münster y Hertha Berlín por la fecha 25 de la Bundesliga 2 (Segunda División), cuando un grupo de hinchas invadió el campo de juego y desconectó el monitor del VAR en pleno partido.

El incidente ocurrió sobre el final del primer tiempo, cuando el equipo visitante reclamó un posible penal por una falta dentro del área. El árbitro, tras varias dudas, se dirigió al monitor para revisar la jugada con el sistema de videoarbitraje.

Sin embargo, dos fanáticos del equipo local ingresaron al campo y uno de ellos desenchufó el cable del monitor, impidiendo momentáneamente que el juez revisara la acción en el VAR.

Ante la sorpresa de todos, la decisión final quedó en manos de los jueces presentes en la cabina del VAR, quienes sancionaron el penal a favor del Hertha Berlín, jugada que posteriormente terminó en gol para establecer el 1-1 parcial.

Para colmo, en los minutos finales del partido, el equipo de Berlín consiguió convertir el marcador y se quedó con el triunfo por 2-1, desatando aún más la furia de los hinchas locales en el estadio.

Tras lo ocurrido, el Preussen Münster emitió un comunicado oficial para condenar el actuar de sus hinchas. El club alemán lamentó el incidente y aseguró que hará todo lo posible para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia, además de anunciar medidas para evitar que situaciones similares se repitan.

