VIDEO. Incendio en Las Condes: importante despliegue de bomberos por siniestro originado en subterráneo de un edificio

De momento se reporta una persona afectada por problemas de respiración debido a la densidad del humo.

José Campillay

Incendio en Las Condes: importante despliegue de bomberos por siniestro originado en subterráneo de un edificio

Durante la tarde de este lunes 9 de marzo se registró un incendio en la comuna de Las Condes que afecta a vecinos de un edificio.

El hecho ocurrió específicamente en el nivel -2, en el estacionamiento del inmueble ubicado en la intersección de Avenida Padre Hurtado Norte con Las verbenas y movilizó a un importante despliegue de bomberos.

Una vez en el lugar, el personal tuvo que evacuar a los residentes ante los riesgos y para poder realizar las labores de forma óptima. Asimismo, se interrumpió el tránsito en los alrededores inmediatos.

De acuerdo a los primeros reportes, el siniestro se originó en un automóvil que se encontraba estacionado, haciendo que el humo se filtre hacia los pisos superiores y con riesgo de propagación.

Los voluntarios han estado trabajando por aproximadamente dos horas intentando extinguir el fuego y realizar investigaciones más precisas respecto a las causas.

Además, dan cuenta de una dificultad especial al momento de realizar sus labores debido a la baja visibilidad que hay en el subterráneo.

Por el momento, siguen desplegados en la zona y se reportó una persona herida, un adulto mayor que fue trasladado a un recinto asistencial debido a los problemas respiratorios que presentaba como consecuencia de la gran cantidad de humo.

*Noticia en desarrollo...

