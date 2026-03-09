;

VIDEO. El cómico momento que vivió Julio César Rodríguez durante una entrevista y que es furor en redes

El periodista se fue de espaldas cuando estaba siendo entrevistado para el programa “Hay que Decirlo” de Canal 13.

Nicolás Lara Córdova

El cómico momento que vivió Julio César Rodríguez durante una entrevista y que es furor en redes

Julio César Rodríguez vivió un insólito momento durante una entrevista para el programa Hay que Decirlo de Canal 13.

En conversación junto con Nacho Pop, el ex Director de programación se refirió a su renuncia a Chilevisión y sus próximos planes.

En el momento en que hablaba con Laura Prieto, su ex pareja, Julio César se fue de espalda y cayó al suelo.

El periodista culpó a Nacho Pop por la silla de plástico que utilizó para entrevista a Rodríguez.

