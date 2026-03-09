Carabineros de la Primera Comisaría de Arica recibió una denuncia por presunta desgracia presentada por un familiar, respecto de dos personas de sexo masculino, chilenos de 67 y 32 años, quienes concurrieron el viernes 6 de marzo al sector de Caleta Vítor para realizar pesca recreativa y hasta la fecha no han regresado.

La denunciante se trasladó hasta el lugar, donde encontró el vehículo en el que habían viajado, el cual estaba cerrado y sin sus ocupantes.

De los antecedentes se dio cuenta al fiscal de turno, quien, a través de Bitácora Web, instruyó diversas diligencias investigativas y labores de búsqueda a cargo de Carabineros de la Sección de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de Arica.

El Capitán de Puerto de Arica, Felipe Rodríguez, informó que la búsqueda de los dos pescadores desaparecidos en Caleta Vítor comenzó tras el aviso recibido el 7 de marzo al 137.

Desde entonces se han desplegado unidades marítimas, terrestres y un avión naval, con apoyo de buzos, drones, Carabineros y familiares, aunque las labores de buceo se han visto limitadas por un aviso de marejada, manteniéndose la búsqueda principalmente por tierra.

Asimismo, se informó a la Armada de Chile, con el fin de que realice las labores correspondientes en el territorio marítimo.

Antecedentes

Según relató Marcela Lorca, prima de Juan Carlos Arias, ambos hombres son pescadores aficionados y conocían el sector, por lo que la familia mantiene la esperanza de encontrarlos con vida. La denuncia formal por su desaparición fue presentada el sábado.

La familiar también explicó que, tras revisar el automóvil, observaron que Juan Carlos Arias se habría cambiado de polera y de zapatillas antes de salir, lo que hace presumir que ambos descendieron del vehículo poco después de llegar al lugar.

Además, indicó que no utilizaron siquiera la carnada que llevaban, lo que refuerza la hipótesis de que podrían haber salido solo a recorrer el sector antes de que ocurriera algún incidente.