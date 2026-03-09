Alerta roja en Valparaíso por incendio forestal cercano a sectores habitados: piden evacuar algunos sectores / Pablo Ovalle Isasmendi

La Dirección Regional de SENAPRED declaró Alerta Roja para la comuna de Valparaíso debido a un incendio forestal que se desarrolla en el sector Miguel Ángel Alto, cercano a áreas habitadas.

La medida se mantendrá vigente hasta que las condiciones del fuego lo permitan. Además solicitaron evacuar el sector “Miguel Ángel Alto” por incendio forestal.

El siniestro, que ya abarca 0,2 hectáreas, es combatido por el cuerpo de Bomberos de Valparaíso, en coordinación con CONAF y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED).

Con la declaración de la alerta roja, se activan todos los recursos disponibles para controlar y contener el incendio, priorizando la seguridad de las zonas habitadas y el rápido despliegue de medios aéreos y terrestres.

Las autoridades llaman a la comunidad a mantenerse informada y a seguir las indicaciones oficiales mientras se desarrolla la emergencia.