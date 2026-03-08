El heredero del poder: quién es Mojtaba Jamenei, nuevo Líder Supremo de Irán

En una decisión que marca un punto de inflexión para la teocracia iraní, la televisión estatal anunció la madrugada de este lunes el nombramiento de Mojtaba Jamenei como el nuevo Líder Supremo de Irán.

La sucesión se produce menos de dos semanas después de que su padre, el ayatolá Alí Jamenei, fuera asesinado en un ataque perpetrado por Israel, sumiendo al país en una guerra abierta que ha escalado dramáticamente en los últimos días.

El anuncio se oficializó tras una votación calificada como “contundente” por la Asamblea de Expertos, el cuerpo de clérigos encargado de elegir al máximo líder. Mojtaba, una figura reservada que no ha sido vista en público durante días, asume ahora el control total de los asuntos de Estado, la comandancia en jefe del ejército y de la Guardia Revolucionaria, además del manejo del arsenal de uranio enriquecido del país. señala AP News.

La reacción de Washington y el frente externo

Sin embargo, el nuevo liderazgo ya enfrenta una fuerte resistencia internacional. Según reportó la cadena ABC News, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su rechazo inmediato al nombramiento. “El hijo de Jamenei me resulta inaceptable. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán”, declaró el mandatario estadounidense, quien sugirió que un nuevo líder no perdurará en el cargo sin el beneplácito de Washington una vez finalizadas las hostilidades.

Pese a las críticas externas, la Guardia Revolucionaria y el grupo libanés Hezbolá emitieron comunicados de respaldo total. Este último difundió un retrato de Mojtaba bajo la leyenda de “Líder de la bendita revolución islámica”, reforzando el eje de resistencia que Irán mantiene en la región frente a los ataques nocturnos de Israel contra terminales petroleras y depósitos de combustible en Teherán.

Crisis humanitaria e infraestructura bajo ataque

El conflicto ha tomado un giro devastador para la población civil. Las autoridades de Bahréin acusaron a Irán de atacar una planta de desalinización vital para el agua potable, un acto que Teherán justificó como respuesta a un bombardeo estadounidense previo contra instalaciones similares en la isla de Qeshm. Esta “guerra del agua” ha generado temores de una catástrofe humanitaria en las naciones del Golfo, donde ya se reportan las primeras muertes de ciudadanos extranjeros en Arabia Saudita.

En el Líbano, la situación es crítica. El Ministerio de Salud libanés informó que más de medio millón de personas han sido desplazadas en solo una semana de combates. Las cifras oficiales indican que la guerra ha cobrado la vida de al menos 1.230 personas en Irán, 397 en el Líbano y 11 en Israel, mientras los hospitales y estructuras civiles en todo el territorio iraní reportan daños severos producto de la contaminación tóxica y las lluvias ácidas derivadas de los incendios petroleros.