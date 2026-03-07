Temblor sacude la zona norte de Chile hoy: revisa acá la magnitud y epicentro del sismo

Un sismo se registró la noche de este sábado 7 de marzo en la región de Tarapacá, según el informe preliminar del Centro Sismológico Nacional (CSN).

El movimiento telúrico ocurrió a las 17.55 horas y tuvo su epicentro a 48 kilómetros al suroeste de Huasco, en la región de Atacama.

De acuerdo con los datos entregados por el organismo dependiente del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor se localizó a una profundidad de 38 kilómetros, con una magnitud de 4,8.

Hasta el momento, no se han reportado daños a personas, infraestructura ni alteraciones a servicios básicos producto del movimiento telúrico.