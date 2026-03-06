“¿Y pa’ esto te demoraste casi un año?”: Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela ‘criticaron’ a Pablo Herrera

Pablo Herrera vivió una situación inusual en el nuevo episodio de Tal Cual de TV+ donde sufrió las burlas de Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela.

El cantante presentó su nueva canción y al cantar uno de sus versos “olvídame tú, que no puedo olvidarme de ti...”, fue inmediatamente objeto de burlas.

Argandoña comentó de inmediato: “Escúchame una cosa ¿idea mía o Miguel Bosé tiene una canción que dice ‘Olvídame tú que yo no puedo?“.

En aquel instante, comenzó a sonar en el estudio y la actriz le recriminó un posible plagio.

José Miguel Viñuela se sumó a las burlas y le dijo a Herrera: “¡Pero cómo andai plagiando las canciones!“.

“Es muy diferente, no es lo mismo. Que pesados que son. ¿Es una frase que solo él puede decir?“, se defendió Pablo Herrera.

Ya cuando los ánimos parecían calmarse, Raquel Argandoña se volvió a burlar diciéndole a Herrera “¿Y pa’ esto te demoraste casi un año?“, volviendo a desatar las risas en el estudio.