Postergan formalización de tres abogados y funcionario judicial detenidos en investigación por corrupción en Los Ángeles

La formalización de tres abogados y un funcionario judicial detenidos en una investigación por presunta corrupción en Los Ángeles fue postergada.

El aplazamiento es hasta el domingo 8 de marzo, luego de que el tribunal accediera a una solicitud de las defensas para revisar nuevos antecedentes de la causa.

Durante la audiencia de control de detención, el Juzgado de Garantía de Los Ángeles declaró legales los arrestos.

La indagatoria, que apunta a eventuales delitos vinculados al sistema de justicia penal en la zona, es dirigida por la fiscal regional de Región de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso.

Imputados permanecerán detenidos

La magistrada Claudia Aguilera decretó un receso hasta las 12:00 horas del domingo para que las defensas analicen los antecedentes más recientes de la carpeta investigativa.

Por resolución del tribunal, los imputados permanecerán detenidos en tránsito en dependencias de la Policía de Investigaciones de Chile.

Las detenciones fueron ejecutadas por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Ñuble.