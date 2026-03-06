;

“Por favor se lo pido…”: el curioso modus operandi de “cordial” ladrón en robo a clínica dental de Conchalí

Cámaras captaron al sujeto pidiendo celulares con tono educado mientras intimidaba con un arma a dos trabajadores, a quienes luego encerró en un baño.

Martín Neut

El curioso modus operandi de un ladrón

El curioso modus operandi de un ladrón / Foto: Canal 13

Un insólito asalto afectó a una clínica dental en la comuna de Conchalí, en la región Metropolitana, donde un ladrón intimidó con un arma a dos trabajadores y terminó llevándose celulares, mochilas y documentos.

El hecho llamó la atención por la forma en que el sujeto se dirigió a sus víctimas, utilizando un tono aparentemente educado durante parte del robo.

El individuo ingresó al recinto y, según registros de cámaras de seguridad difundidos por el programa La Tarde es Nuestra, les exigió sus teléfonos mientras los amenazaba.

“Por favor se lo pido. ¡Páseme el celular!”

Por favor se lo pido. ¡Páseme el celular!”, se escucha decir al asaltante en el video. En otro momento insistió: “¡Páseme su teléfono! Páseme el teléfono, por favor”, mientras mantenía la intimidación.

Una de las trabajadoras del lugar relató que el hombre inicialmente se disculpó antes de mostrar el arma.

Entra y nos dice: ‘Pucha, disculpen…’, y saca un arma y nos pide los teléfonos”, contó. Luego comenzó a exigir dinero, gritando: “¡Quiero plata!, ¡quiero plata!, ¡pasa el teléfono!”.

“Ya, enciérrense en el baño”

La mujer explicó que en la consulta no había efectivo, ya que los pagos se realizan mediante transferencias o tarjetas. Ante esto, el sujeto ordenó a ambos encerrarse en el baño mientras revisaba las dependencias del lugar.

“Después de esto, al ver que no había plata, nos dice: ‘Ya, enciérrense en el baño’”, relató. Según explicó, permanecieron allí cerca de 15 minutos hasta que decidieron salir y constatar que el ladrón había escapado con diversas pertenencias.

Fue algo impactante, o sea traumante en realidad”, afirmó la trabajadora, quien agregó que el dentista quedó especialmente afectado tras el asalto.

