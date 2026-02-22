;

Kast viajará a EE.UU. en medio de polémica por cable submarino

El encuentro se realizará días antes del cambio de mando y abordará temas de seguridad e “interferencia extranjera” en el hemisferio, en medio del debate por el cable submarino con China.

Verónica Villalobos

Donald Trump - José Antonio Kast

Donald Trump - José Antonio Kast / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Santiago

El presidente electo José Antonio Kast participará el próximo 7 de marzo en la cumbre “Shield of the Americas”, organizada por Donald Trump en Miami. La instancia se desarrollará pocos días antes del traspaso de mando del 11 de marzo, cuando asumirá oficialmente la Presidencia.

Según se informó, la invitación fue recibida por la Oficina del Presidente Electo y aceptada a la brevedad. Kast asistirá junto a su futuro ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna. Entre los temas centrales estarán la libertad, la seguridad y la prosperidad en el hemisferio occidental, además de la llamada “interferencia extranjera”.

La cita se produce en un contexto de tensiones entre Chile y Estados Unidos por el proyecto de cable submarino que conectaría al país con China, situación que derivó en la cancelación de la visa del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. Desde el equipo del mandatario electo señalaron que el viaje estaba programado desde inicios de febrero.

A la cumbre también asistirán líderes regionales como Javier Milei y Nayib Bukele, entre otros jefes de Estado invitados al encuentro que se realizará en el complejo Trump National Doral Miami, en Florida.

