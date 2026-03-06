;

Entel dice adiós a uno de sus servicios tras 14 años: conoce qué pasará con los clientes

La compañía seguirá los pasos de otros gigantes de la industria a nivel regional.

José Campillay

El mercado de la televisión en Chile sigue sufriendo importantes cambios, con ajustes pensando en el futuro que reconfiguran el panorama.

Bajo este escenairo, los movimientos y acciones de las principales compañías distribuidoras del servicio generan incertidumbre y reorganización para sus clientes.

Este es el caso de Entel, que anunció el fin de su TV satelital en el país luego de 14 años de operaciones, marcando un hito en la industria de telecomunicaciones.

La decisión, que venía siendo tratada hace algún tiempo, llega acompañada con la transferencia de todos sus usuarios a TUVES a partir de abril de este 2026.

La compañía notificó el cambio mediante un aviso oficial, garantizando continuidad en los contratos vigentes, evitando modificaciones más profundas.

“Este cambio no modifica el precio ni las condiciones comerciales de tu plan actual”, precisa el mensaje dirigido a los clientes, lo que implica que mantendrían canales y tarifas mensuales.

Durante marzo, Entel gestionará facturación y temas comerciales, al mismo tiempo que TUVES abre sus canales oficiales para soporte técnico con su call center: 6000 81 6000.

Contexto del mercado

Este movimiento alinea a Entel con gigantes como Movistar y Claro, que al dar el paso a la TV digital cedieron sus unidades de TV satelital, dejando el segmento mayoritariamente en manos de DirecTV y TUVES.

Hay que recordar que TUVES, con experiencia a nivel latinoamericano, ya absorbió a los clientes en Claro en 2024 por exigencia antimonopolio.

Así, la tecnología DTH, que debutó en Chile circa 1996 con pioneros como VTR Galaxy (hoy DirecTV), dominó dos décadas pero ha perdido terreno ante nuevas tecnologías.

