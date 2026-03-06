;

Empresa ofrece trabajo a mayores de 80 años sin salir de sus casas: estos son los requisitos para postular

Una peculiar oferta de trabajo se dio a conocer en los últimos días, la cual va dirigida a las personas de la tercera edad, precisamente a mayores de 80 años.

Se trata de la compañía “Su bolsa, envases creativos”, la cual se dedica a la comercialización y a la producción de envases plásticos flexibles.

La empresa se encuentra ubicada en Irarrázaval 1040, en la comuna de Ñuñoa, en la región Metropolitana, y está en busca de mayores de 80 años para ejercer ciertas labores.

“Elaboramos además bolsas de papel para, por ejemplo, entregar un regalo. Para estas últimas requerimos a mayores de 80 años”, señaló Pamela García, encargada de la administración del local, en diálogo con LUN.

Respecto a las labores a realizar, mencionó que “partiremos a mediados de marzo para primero capacitarlos y luego les enviaremos bolsas troqueladas, con los dobleces marcados, el cartón, los pinces y pegamentos para que en sus casas las fabriquen”.

¿Cuáles son los requisitos para postular al trabajo?

Según el aviso que se encuentra en el local, entre los requisitos para postular al trabajo se encuentran los siguientes:

  • Aptos para capacitarlos en trabajo manual simple.
  • Vivir dentro del sector (entre Vicuña Mackenna, Francisco Bilbao, Pedro de Valdivia y Av. Grecia)
  • Edad requerida de 80 años o más.
  • Matrícula por orden de llegada.
De igual forma, en diálogo con el medio antes citado, comunicaron desde la empresa que la edad no es limitante, ya que también han aceptado a personas mayores de 74 años.

Para postular, los interesados deben escribir a los correos electrónicos: info@subolsa.cl o h.ortega.f@icloud.com.

Respecto a la oferta laboral, Lorena Peña, directora del directora del Centro de Proyectos Sociales de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Gabriela Mistral, sostuvo que “existe una diversidad de adultos mayores que a los 80 años continúan activos, si no tienen problemas de salud. Algunos tendrán más interés en continuar trabajando, ya sea por mantenerse activos, o por necesidad económica”.

