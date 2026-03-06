;

VIDEO. Captan a vecino lanzando petardo a niños en plaza de Villa El Abrazo de Maipú

Tras el hecho, el sujeto habría intentado intimidar a un grupo de padres que acudió a reclamar, afirmando que tenía un arma y que conocía los domicilios de los presentes.

Juan Castillo

Captura

Captura

Un grave episodio de convivencia vecinal encendió las alarmas en Maipú. La tarde del viernes 27 de febrero, un hombre de más de 40 años lanzó un petardo hacia un grupo de niños que jugaba en una plaza de Villa El Abrazo, generando pánico y dejando a los menores en estado de shock.

Aunque no se registraron lesiones físicas, el hecho motivó una denuncia formal ante Carabineros y quedó registrado en video.

Según el relato de vecinos, los niños —de entre 6 y 14 años— estaban jugando bajo supervisión de una madre cuando el hombre se acercó con actitud agresiva, exigiendo que abandonaran el lugar. El argumento, de acuerdo con los testimonios, fue que el juego dañaba el pasto del espacio público.

Discusión, amenaza y denuncia: la secuencia que preocupa a la comunidad

Tras ese primer intercambio, el hombre habría regresado a su domicilio, ubicado frente al área de juegos. Minutos más tarde, cuando los niños retomaron la actividad, el vecino volvió a aparecer y lanzó el artefacto pirotécnico directamente hacia el grupo.

El estallido y el humo provocaron una reacción inmediata de temor. En el lugar, los menores corrieron en distintas direcciones sin entender lo que pasaba. Según consigna La Voz de Maipú, no hubo heridos, pero sí un impacto emocional evidente, con niños afectados por el susto y el clima de tensión instalado en el barrio.

Alertados por el ruido, padres, madres y otros vecinos llegaron a la plaza y luego se dirigieron al domicilio del hombre para reclamarle. Sin embargo, el conflicto escaló: según testimonios, el vecino respondió fuera de control, sostuvo que la plaza “no es para jugar a la pelota” y se mostró molesto por el ruido cotidiano.

En ese momento, habría intentado intimidar al grupo, al afirmar que tenía un arma y que conocía los domicilios de los presentes, lo que llevó a varios a retirarse para evitar una confrontación mayor.

El episodio fue formalmente denunciado ante Carabineros y existe un registro audiovisual que, según los vecinos, respalda lo ocurrido. La comunidad manifiesta preocupación por una posible repetición de hechos similares y por la seguridad de niños y familias en espacios públicos.

