“Nos vemos el 11....”: el peculiar chascarro que dejó a todo el mundo en silencio en Chilevisión

Sucedió en TV. La mañana del miércoles Roberto Cox y Karina Álvarez protagonizaron un curioso “chascarro” durante el noticiero matutino de Chilevisión.

Los periodistas estaban hablando sobre el quiebre de relaciones entre Gabriel Boric y José Antonio Kast cuando pasó algo inesperado.

Cox comentaba: “la de ayer iba a ser la última reunión, al menos, antes del cambio de mando, lo que no implica que los ministros se podían seguir reuniendo”.

“Para el famoso traspaso de mando que quedó congeladísimo, por lo que dijeron ambas partes, y el presidente Gabriel Boric le habría dicho, al momento de despedirse, José Antonio Kast, nos vemos el 11...”, añadió.

Ahí apareció un silencio incómodo, como si se esperara un respuesta que no llegaba. Álvarez cubrió el momento y continuó con el relato.