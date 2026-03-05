;

“Mi viejito ya cruzó el puente y está en el cielo”: periodista Miguel Acuña sufre dura pérdida personal

“Aunque el dolor sigue intacto mi corazón está mucho más tranquilo”, admitió el comunicador, agradeciendo las palabras de apoyo de sus seguidores.

Javier Méndez

Recientemente, el periodista Miguel Acuña debió enfrentar una dura pérdida personal.

Gokú, el perro del profesional de las comunicaciones, murió a los 16 años de edad.

“Finalmente mi viejito ya cruzó el puente y está en el cielo de los perritos”, escribió en sus redes sociales, junto a un emotivo video con varias fotos del can.

“Fue una decisión muy difícil porque tuve que dejar de lado mi egoísmo de querer tenerlo para siempre conmigo y privilegiar su descanso después de tantas batallas”, admitió.

Naturalmente, los mensajes de apoyo de colegas y amigos no se hicieron esperar. “Pelaito, te mando un abrazo con mucho amor”, fue una de las reacciones.

Esta semana Acuña se tomó un tiempo para agradecer cada uno de los saludos que recibió.

“Los quiero mucho a ustedes por ese apañe que me tuvieron con este dolor que todavía sigo sintiendo”, dijo

Espero seguir un poco más alegre, un poco más contento, transmitiéndoles también otras historias, como siempre trato de tenerlos al día”, continuó.

“Aunque el dolor sigue intacto mi corazón está mucho más tranquilo… un abrazo grande", añadió en la descripción del clip.

