Francisco Kaminski enfrenta querella por estafa: denuncian millonario engaño

Francisco Kaminski deberá enfrentar nuevamente a la justicia. Este jueves se dio a conocer la denuncia de un empresario contra el comunicador por una presunta estafa que superaría los 180 millones de pesos.

El empresario José Tomás Devlahovich, aseguró haber sido víctima de un engaño por parte de Kaminski quien lo habría convencido de invertir en un negocio durante Fiestas Patrias.

Según informó The Clinic, el ex de Carla Jara se conoció con el empresario en junio de 2025. Fue en dicha reunión que Kaminski junto con un tercero convencieron a Devlahovich de convertirse en socio de la Fonda Doña Flor, ubicada en La Florida.

De acuerdo a lo explicado por el medio, el demandante aceptó el proyecto y estuvo a cargo de la venta de entradas a través del sistema Passline.

“En ese proceso se constató la existencia de una deuda de Francisco Kaminski con Passline, la cual fue exigida al momento de traspasar la cuenta a nombre del querellante, quien debió asumir dicho pago en el contexto de la continuidad operativa del evento”, señalan en The Clinic.

La acusación contra Francisco Kaminski

Devlahovich realizó los pagos de producción, gastos operativos, artistas y otros detalles a una sociedad llamada Colena por más de 150 millones de pesos.

Acercándose a las Fiestas Patrias, el empresario denunció irregularidades como sobreprecios en contratos de artistas, presupuestos diferentes a los pagados y dinero no rendido formalmente, lo que provocó que los titulares de la marca Doña Flor y los arrendatarios del espacio en La Florida indicaran que no tenían relación alguna con Kaminski.

En la querella se informó que Devlahovich solicitó a Francisco Kaminski reparar la deuda del daño que se estima en, al menos, $180 millones de pesos.