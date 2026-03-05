ADN estrena un nuevo podcast sobre los miedos que vivimos como individuos, como si nadie más los tuviera

¿Cuáles son los principales temores de los chilenos? Este jueves, ADN Podcast estrena Miedo, una nueva serie desarrollada por Instituto Milenio VioDemos y dirigida por el investigador y dramaturgo Andrés Kalawski que abordará esos miedos que vivimos como individuales, como si nadie más los tuviera.

Algunas de las preguntas que se abordan con distintas personas son ¿Qué pasa si me quiebro un hueso y nadie me puede cuidar? ¿Si no puedo pagar el arriendo? ¿Y si los narcos se instalan en mi barrio? y ¿Cuáles son los miedos de migrar?

“El miedo puede ser muy útil. Nos indica dónde hay peligro y cómo deberíamos reaccionar. Hay una razón por la que la evolución lo desarrolló en los humanos. El miedo puede protegernos, pero también puede enfermarnos, aislarnos y mostrarnos peligros donde no los hay”, dice Kalawski.

Esta serie de podcasts reúne testimonios, estudios, entrevistas a personas expertas y fragmentos de obras teatrales, que exploran algunos miedos actuales de Chile, para entender un poco mejor y sentirnos menos solos.

Este es el primer capítulo, donde se trata cómo vemos en Chile a las personas migrantes, cómo se usan políticamente los miedos y los temores de las personas que llegan a Chile: