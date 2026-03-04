“Si me llega en la cabeza, me matan”: los detalles del ataque que sufrió conocida periodista de Chilevisión

Esta semana la periodista de Chilevisión Paulina Padilla fue víctima de un asalto tras salir del canal en su vehículo.

Todo ocurrió la noche del lunes, mientras la reportera de Contigo en la Mañana estaba detenida en un semaforo en rojo.

Al principio, la situación fue revelada con dos fotografías en su cuenta de Instagram. “No la cuento dos veces. Malditos hdp”, escribió. Luego, entregó varios detalles en historias de la misma red social.

“Estaba en rojo y de repente siento una explosión en la ventana del copiloto. Fue una cuestión de segundos, me cayeron todos los vidrios encima. Yo lo único que atiné fue a taparme la cara, y un tipo metió la mano y me sacó el celular, que justo lo llevaba anclado en la radio. Siempre trato de llevarlo abajo del asiento y justo ahora, que lo dejé ahí, pasó esto”, relató.

Tiempo después, tras parar en otro semáforo, recibió ayuda de un conductor que presenció la escena. “Me dijo: ‘¿Estás bien?, ¿necesitas que llame a Carabineros?, ¿te presto mi celular para que llames a alguien?’”, continuó.

“En estas situaciones, de verdad aconsejo que se aprendan los números de teléfono, por último de la persona más cercana que tengan. Porque ahora con el WhatsApp, las redes sociales, uno ya no se aprende los números. Yo no me sabía de memoria ni siquiera el número de mi marido, no tenía cómo contactarlo”, aconsejó Padilla.

“Estaba justo en plena Gran Avenida, lleno de autos. Yo estaba un poco en shock, tiritando, a punto de ponerme a llorar y seguí hasta mi casa. Me fui manejando”, recordó.

“Yo sé que esta cuestión pasa todos los días. Es horrible, a mí no es primera vez que me asaltan, pero nunca con este nivel de violencia. Obviamente en el trabajo diario uno ve estos videos siempre y lo lamenta mucho, pero vivirlo en carne propia es demasiado choqueante”, admitió.

“Que por un celular me hayan tirado una piedra de un tamaño que si me llega en la cabeza, me matan”, siguió. “Con eso uno queda mal. Obviamente, yo sé que las cosas materiales se pueden recuperar, pero también da rabia e impotencia porque cuesta tenerlas (...) que te lo arrebaten así es horrible”, cerró.