Qué es Shield of the Americas y qué se discutirá: la cumbre de Trump a la que asistirá Kast a días del cambio de mando

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, participará en la cumbre internacional “Shield of the Americas” (Escudo de las Américas). El encuentro, organizado por el mandatario estadounidense Donald Trump, se llevará a cabo el próximo 7 de marzo de 2026 en el Trump National Doral Miami.

La cita cobra especial relevancia debido a que se desarrollará apenas cuatro días antes del cambio de mando en Chile, fijado para el 11 de marzo. A pesar del complejo escenario diplomático que enfrenta actualmente el país con la administración de Washington, Kast ha decidido marcar presencia en este foro de alto nivel.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el objetivo de la instancia el objetivo de “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad” en el hemisferio occidental.

“El Presidente hablará con los líderes de esos países, quienes han formado una coalición histórica paratrabajar juntos y abordar las bandas y carteles narcoterroristas criminales, enfrentar la migración ilegal y masiva no solo hacia Estados Unidos, sino también hacia el hemisferio occidental, lo cual sigue siendo una prioridad clave para este presidente"aseguró la vocera.

🇺🇸 | El Presidente Trump organizará este sábado una cumbre con los líderes de los siguientes países:



🇦🇷 Argentina

🇧🇴 Bolivia

🇨🇱 Chile

🇨🇷 Costa Rica

🇩🇴 República Dominicana

🇪🇨 Ecuador

🇸🇻 El Salvador

🇭🇳 Honduras

🇵🇦 Panamá

🇵🇾 Paraguay

¿Qué es Shield of the Americas?

El evento surge en un contexto global crítico, marcado por la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente y la necesidad de consolidar un bloque regional de seguridad.

Ejes temáticos y el factor Venezuela

Según el comunicado de la Oficina del Presidente Electo (OPE), los líderes participantes abordarán materias de seguridad nacional y regional:

Seguridad y Defensa: Se discutirá el avance del crimen organizado , el terrorismo y la interferencia extranjera en el hemisferio occidental.

Se discutirá el avance del , el terrorismo y la interferencia extranjera en el hemisferio occidental. Crisis Migratoria: Se analizará la inmigración ilegal masiva.

Se analizará la inmigración ilegal masiva. Oportunidad en Venezuela: Un punto de máximo interés será el nuevo contexto en Venezuela, visto como una oportunidad para gestionar el retorno de cientos de miles de inmigrantes venezolanos que actualmente residen en Chile.

Los 12 líderes invitados

Kast integrará un grupo selecto de 12 mandatarios y líderes latinoamericanos alineados con la visión de la Casa Blanca. Entre los asistentes confirmados destacan: