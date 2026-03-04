¿Cuánto pagaba la detonación? Sitio de apuestas retira polémica sección sobre armas nucleares tras críticas

La plataforma de apuestas Polymarket eliminó de su sitio una controvertida jugada que especulaba sobre la eventual detonación de un arma nuclear, luego de que la iniciativa reuniera cerca de US$1,7 millones en apuestas y desatara una ola de cuestionamientos en redes sociales.

La polémica surgió en medio de bombardeos atribuidos a Estados Unidos e Israel contra instalaciones iraníes.

La empresa decidió borrar el mercado tras el debate público que generó. Entre las críticas destacó la del analista David Sirota, quien advirtió sobre la posibilidad de que personas con acceso a información sensible obtuvieran ganancias anticipándose a decisiones militares.

De hecho, algunas apuestas vinculadas a un eventual ataque estadounidense habrían reportado beneficios cercanos a US$1,2 millones, lo que alimentó las sospechas.

Pese a retirar esa opción específica, la plataforma mantiene abiertos otros mercados relacionados con Irán. Uno de ellos, por ejemplo, asigna actualmente una probabilidad del 53% a un ataque contra la planta nuclear de Fordow antes del 31 de marzo.