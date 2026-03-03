Rescatan a padre e hijo perdidos desde el domingo en la cordillera de San Clemente

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El pasado domingo 1 de marzo se notificó sobre a las autoridades de dos personas extraviadas en la comuna de San Clemente, en la región del Maule.

Se trataba de un hombre de 43 años y su hijo de 13, que se perdieron mientras realizaban una cabalgaban por la zona cercana a El Piojo.

De acuerdo a los reportes, se esperaba que retornaran a su hogar durante la misma jornada dominical. Pero al no ser así, se desplegó un operativo de rescate por parte de Carabineros.

Según informó la jefa de Zona Maule de Carabineros, Maureen Espinoza, el fiscal a cargo del caso dispuso la “incorporación del grupo de operaciones especiales y un sobrevuelo, logrando buenos resultados” este martes 3 de marzo.

“Pasada las 11:00 hrs. personal del GOPE, que hizo un sobrevuelo previamente en nuestro helicóptero multipropósito, lograron divisar a este padre junto a su hijo", detalló.

Asimismo, destacando los “buenos resultados” de las operaciones, informó que ambos se encontraban “en buenas condiciones de salud” al momento de ser “rescatados”.