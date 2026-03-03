Revelan nuevas imágenes de cómo se gestó la fuga de los dos reos

Un nuevo registro audiovisual reveló detalles inéditos sobre la fuga de dos internos desde la ex Penitenciaría de Santiago, ocurrida la semana pasada en la región Metropolitana.

El video, difundido por T13, muestra el recorrido que realizaron Tomás González Quezada, alias “Pelao”, y Juan Abdón Flores Valenzuela, conocido como “Indio Juan”, al interior del recinto antes de concretar su salida.

En las imágenes se observa a ambos desplazándose por los pasillos con vestimentas similares a los uniformes de Gendarmería, lo que habría sido clave para no levantar sospechas.

González cumplía una condena de 16 años por delitos asociados a actos anarquistas, mientras que Flores estaba sentenciado a presidio perpetuo por femicidio. Ambos permanecen prófugos y son intensamente buscados por las autoridades.

“Alguién les tiene que haber facilitado esta ropa”

El fiscal Marcos Pastén confirmó que la evasión se produjo el miércoles 25 de febrero, a las 12:01 horas, según el registro de las cámaras de seguridad.

Sobre la indumentaria utilizada, señaló que “la hipótesis es que alguien tiene que haber facilitado esta ropa”, subrayando que se trata de un elemento relevante en la investigación.

“Nos llama la atención el hecho de haber ocupado ropa que aparentaba ser de funcionarios de Gendarmería”, añadió el persecutor, quien precisó que las diligencias se concentran tanto en esclarecer la dinámica del escape como en lograr la recaptura de los internos.