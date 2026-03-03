;

VIDEO. Revelan nuevas imágenes de cómo se gestó la fuga de los dos reos desde la ex Penitenciaría

El fiscal Marcos Pastén señala que alguien podría haber facilitado la ropa usada por los prófugos mientras avanza su recaptura.

Martín Neut

Revelan nuevas imágenes de cómo se gestó la fuga de los dos reos

Revelan nuevas imágenes de cómo se gestó la fuga de los dos reos

Un nuevo registro audiovisual reveló detalles inéditos sobre la fuga de dos internos desde la ex Penitenciaría de Santiago, ocurrida la semana pasada en la región Metropolitana.

El video, difundido por T13, muestra el recorrido que realizaron Tomás González Quezada, alias “Pelao”, y Juan Abdón Flores Valenzuela, conocido como “Indio Juan”, al interior del recinto antes de concretar su salida.

En las imágenes se observa a ambos desplazándose por los pasillos con vestimentas similares a los uniformes de Gendarmería, lo que habría sido clave para no levantar sospechas.

Revisa también:

ADN

González cumplía una condena de 16 años por delitos asociados a actos anarquistas, mientras que Flores estaba sentenciado a presidio perpetuo por femicidio. Ambos permanecen prófugos y son intensamente buscados por las autoridades.

“Alguién les tiene que haber facilitado esta ropa”

El fiscal Marcos Pastén confirmó que la evasión se produjo el miércoles 25 de febrero, a las 12:01 horas, según el registro de las cámaras de seguridad.

Sobre la indumentaria utilizada, señaló que “la hipótesis es que alguien tiene que haber facilitado esta ropa”, subrayando que se trata de un elemento relevante en la investigación.

“Nos llama la atención el hecho de haber ocupado ropa que aparentaba ser de funcionarios de Gendarmería”, añadió el persecutor, quien precisó que las diligencias se concentran tanto en esclarecer la dinámica del escape como en lograr la recaptura de los internos.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad