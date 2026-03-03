Triunfos y aprendizajes: Deportes Concepción culmina positiva participación en el torneo internacional sub-16 en Uruguay

La serie Sub-16 de Deportes Concepción finalizó su participación en el Torneo Internacional Pioneros, disputado en Montevideo, tras una exigente semana de competencia frente a destacados rivales sudamericanos.

El recorrido del conjunto lila comenzó con una derrota por 0-3 ante Red Bull Bragantino de Brasil, en un duelo de alta intensidad que marcó el inicio del desafío internacional.

Posteriormente, el equipo demostró carácter, capacidad de reacción y solidez futbolística, encadenando importantes resultados:

Triunfo 2-1 frente a Universitario de Lima de Perú

Victoria 2-1 ante Club Bolívar de Bolivia

Empate 1-1 frente a Barra FC de Brasil

Triunfo 1-0 sobre Club Albion de Uruguay

Con estos resultados, Deportes Concepción sumó tres victorias, un empate y una derrota, alcanzando un total de 10 puntos en la tabla de posiciones. Pese a la positiva campaña, el equipo no logró clasificar a la fase final debido a la diferencia de goles.

Desde la institución valoraron especialmente la experiencia internacional y el crecimiento competitivo del plantel formativo.

Agradecimientos y felicitaciones

El director general de Deportes Concepción, Aiderson Abreu, destacó la relevancia de la participación:

“Este torneo es muy importante para el desarrollo de nuestro fútbol formativo, ya que como institución podemos medir fuerzas con clubes de gran relevancia a nivel sudamericano. Estamos contentos con los resultados conseguidos y seguiremos trabajando por el bien del desarrollo de los jóvenes jugadores de Deportes Concepción”.

Asimismo, el club agradece especialmente el respaldo de sus auspiciadores y el permanente apoyo de los apoderados, cuyo compromiso fue fundamental para concretar la participación del Conce en esta importante instancia internacional.

Deportes Concepción felicita a sus jugadores y cuerpo técnico por el compromiso, la entrega y la pasión demostrada en cada partido, representando con orgullo el nombre del León en el extranjero y reafirmando el trabajo sostenido en el desarrollo del fútbol joven.