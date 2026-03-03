Lo que debía ser un pase habitual entre programas terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del día en Canal 13.

José Luis Repenning vivió un incómodo, y a la vez divertido, episodio al sorprenderse en pantalla con la presencia de Consuelo Saavedra en el noticiero de la tarde.

El hecho ocurrió cuando el matinal Tu Día cerraba su emisión y daba paso a T13 Tarde. Mientras Priscilla Vargas anunciaba que en el estudio estaban Iván Valenzuela y Saavedra, Repenning quedó visiblemente descolocado al mirar el monitor.

“Está Iván solo, me dijeron… ¡Ah, no! Está la Consuelo… ¿Por qué me soplaron mal?”, lanzó en vivo, generando risas inmediatas en ambos estudios.

La situación llamó la atención porque la periodista había debutado oficialmente el día anterior como conductora del informativo y, además, esa misma mañana había estado en el set del matinal analizando la contingencia política. “¡Pero si yo fui donde ustedes hoy día!”, le recordó entre risas Saavedra.

Desde prensa, Valenzuela no dejó pasar el momento: “¡Pero si de

butó ayer!”, comentó, mientras Vargas reforzaba la broma asegurando que Consuelo había avisado que estaría en pantalla.

Ante la confusión, Repenning intentó explicarse: señaló que pensó que su colega podría tener otra actividad y cerró con un espontáneo “Perdón, me soplaron mal… o yo entendí mal”.

El divertido intercambio rompió por segundos la formalidad del traspaso informativo y dejó en evidencia que, incluso en jornadas marcadas por intensos temas políticos, la televisión en vivo siempre puede regalar momentos inesperados.