;

VIDEO. Terminó pidiendo perdón: Repenning protagoniza inesperado fail en vivo en pleno matinal

El animador de Canal 13 olvidó que la periodista debutó en el noticiero de la emisora y su reacción sorprendió a todos.

Nelson Quiroz

Captura Canal 13

Captura Canal 13

Lo que debía ser un pase habitual entre programas terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del día en Canal 13.

José Luis Repenning vivió un incómodo, y a la vez divertido, episodio al sorprenderse en pantalla con la presencia de Consuelo Saavedra en el noticiero de la tarde.

ADN

El hecho ocurrió cuando el matinal Tu Día cerraba su emisión y daba paso a T13 Tarde. Mientras Priscilla Vargas anunciaba que en el estudio estaban Iván Valenzuela y Saavedra, Repenning quedó visiblemente descolocado al mirar el monitor.

Revisa también

ADN

“Está Iván solo, me dijeron… ¡Ah, no! Está la Consuelo… ¿Por qué me soplaron mal?”, lanzó en vivo, generando risas inmediatas en ambos estudios.

La situación llamó la atención porque la periodista había debutado oficialmente el día anterior como conductora del informativo y, además, esa misma mañana había estado en el set del matinal analizando la contingencia política. “¡Pero si yo fui donde ustedes hoy día!”, le recordó entre risas Saavedra.

Desde prensa, Valenzuela no dejó pasar el momento: “¡Pero si de

butó ayer!”, comentó, mientras Vargas reforzaba la broma asegurando que Consuelo había avisado que estaría en pantalla.

Ante la confusión, Repenning intentó explicarse: señaló que pensó que su colega podría tener otra actividad y cerró con un espontáneo “Perdón, me soplaron mal… o yo entendí mal”.

El divertido intercambio rompió por segundos la formalidad del traspaso informativo y dejó en evidencia que, incluso en jornadas marcadas por intensos temas políticos, la televisión en vivo siempre puede regalar momentos inesperados.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad