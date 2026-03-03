Presidente Boric tras condena por triple homicidio de Carabineros en Cañete: “Prometimos que este crimen no quedaría en la impunidad”

El Presidente Gabriel Boric valoró el veredicto condenatorio dictado por el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete contra los cuatro acusados del triple homicidio de carabineros ocurrido en abril de 2024 en la región del Biobío.

En su cuenta de X, el Mandatario afirmó que “hoy la justicia emitió su veredicto en el caso del brutal homicidio de los carabineros Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal que en 2024 enlutó a todo Chile”.

En suma, envió “un abrazo fraterno” junto con su “solidaridad y cariño” a las familias y compañeros de los funcionarios.

Además, subrayó que “tal como señalamos desde el primer momento, este crimen no quedaría en la impunidad” y expresó su “reconocimiento a la labor del Ministerio Público, el Poder Judicial, Carabineros y todas las instituciones que trabajaron por esclarecer este hecho y conseguir justicia”.

Los uniformados —Carlos José Cisterna Navarro, Sergio Antonio Arévalo Lobos y Misael Vidal Cid— fueron asesinados el 27 de abril de 2024 en Cañete, tras una emboscada. Este martes se conoció el veredicto contra Felipe, Tomás y Jefferson Antihuén Santi y Nicolás Rivas Paillao, acusados por el crimen.