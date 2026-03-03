;

Martes negro en los mercados: bolsas mundiales se desploman y el Ipsa borra sus ganancias tras escalada del conflicto en Medio Oriente

Wall Street y Europa registraron fuertes caídas. En Chile, el Ipsa retrocedió más de 4%, perdió todo lo ganado en 2026 y el dólar quedó ad portas de los $900.

Cristóbal Álvarez

4 de Abril del 2023

4 de Abril del 2023 / SANTIAGO FOTO: OSCAR GUERRA / AGENCIAUNO / Oscar Guerra

Durante este martes, las bolsas mundiales se desplomaron en una nueva jornada de alta volatilidad marcada por el avance del conflicto entre Estados Unidos e Irán y un fuerte salto en el precio del petróleo, escenario que golpeó con fuerza a Europa, Wall Street y también al mercado chileno.

El denominado “martes negro” revirtió el repunte registrado el lunes y encendió las alertas de los inversionistas, en medio de la incertidumbre sobre cuánto podría prolongarse la guerra y qué impacto tendrá sobre la inflación global vía energía.

A nivel global, el índice MSCI World retrocede 0,88%, mientras que las bolsas europeas promedian caídas cercanas al 4%. En Estados Unidos, los futuros del Dow Jones caían 832 puntos, equivalente a 1,7%; los del S&P 500 bajaban 1,7% y los del Nasdaq 100 se desplomaban 2,2%.

En España, el Ibex 35 cede 4,5%, en su mayor caída desde el bombardeo arancelario decretado por Donald Trump hace exactamente 11 meses, según reportó el diario CincoDías.

Mercado chileno en rojo

Chile no quedó al margen de la tendencia internacional. El Ipsa pierde más de 4% tras la apertura y cae hasta los 10.119 puntos, su nivel más bajo desde mediados de diciembre del año pasado, borrando así todas las ganancias acumuladas en lo que va de 2026, año en el que había alcanzado varios récords consecutivos.

Entre las acciones más golpeadas, Parque Arauco lidera las pérdidas con retrocesos superiores al 8%. Latam, la acción más transada del mercado, cae 5,26%, mientras que SQM-B baja 4,77%.

Desde el mercado, la analista Emanoelle Santos, de XTB, explicó a La Tercera que “se trata de un movimiento que sugiere reducción rápida de exposición al riesgo más que una reacción a factores micro puntuales”.

Agregó que “en contraste, Vapores destaca como el único avance relevante, con +0,8%, probablemente favorecida por una lectura más defensiva ligada a flujos logísticos y a su perfil menos expuesto al golpe directo de costos domésticos”.

