“Los huesos”: Manuela Infante estrena obra sobre memoria, ciencia y música

Llega obra a Matucana 100, una que tiene mucho que ver con huesos y memoria. La antropóloga forense R.G., experta en trauma óseo, trabaja identificando víctimas de desaparición forzada en todo el mundo.

Tras décadas desarrollando su práctica en un campo que solo sigue expandiéndose, R.G se dirigió a un grupo de artistas con una petición sencilla pero muy profunda: “He leído los datos que me arrojan los huesos desde la perspectiva de la ciencia y he acabado con cientos de reportes científicos. Quiero saber qué podría emerger si leyéramos los mismos datos con música”.

Una petición que fue recibida por la directora Manuela Infante y cuyo resultado creativo es la obra “Los Huesos”, que se estrenará el 12 de marzo en el Teatro Principal del Centro Cultural Matucana 100.

“Esta es una obra poblada de entidades incompletas. Modos de existencia transicionales e indeterminados, que se sitúan en los márgenes de lo perceptible y lo comprobable”, señala Infante.

La directora cuenta que “el proceso creativo fue uno de seguir a tientas el camino que las conversaciones entre científica y artistas iba mostrando. A tientas, tal como la antropóloga va tocando los huesos en la fosa, siguiéndonos cuidadosamente y dejando que uno te lleve a otro”.

El montaje, que será protagonizado por Marcela Salinas, se pregunta si es posible que los muertos nos hablen a través de la música, convirtiendo la escena en un espacio para imaginar otras formas de diálogo con lo que persiste más allá de la muerte.

Información general de “Los huesos”

Fecha: De jueves 12 de marzo al domingo 29 de marzo

Días: jueves y viernes 20.30; sábado y domingos a las 19:30

Teatro Principal de Matucana 100

Duración: 75 minutos

Edad: recomendada para mayores de 14 años.

Las entradas están disponibles en www.m100.cl con valores generales y descuentos para estudiantes y personas mayores.