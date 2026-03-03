Comisión de la Cámara de Diputados aprueba idea de legislar despenalización del aborto hasta la semana 14

La Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara aprobó en general el proyecto que busca despenalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación, dando así el primer paso en su tramitación legislativa.

La iniciativa ahora debe continuar su recorrido en el Congreso. Antes de llegar a la Sala de la Cámara, deberá ser analizada en particular por la Comisión de Salud para seguir con su tramitación.

De todos modos, no será discutida esta semana ya que las tablas de miércoles y jueves ya están definidas. Por ello, el debate quedará en manos del nuevo Congreso que asume el 11 de marzo e inicia su trabajo formal el 15.

“Las mujeres en este país siempre han abortado”

Tras la votación, la diputada y presidenta de la comisión, Alejandra Placencia, defendió el avance del proyecto y lo enmarcó como un paso en derechos y democracia. “Las mujeres tenemos derecho a debatir sobre nuestros proyectos de vida. Y eso significa la profundización de la democracia”, sostuvo.

La parlamentaria agregó que “las mujeres en este país siempre han abortado, históricamente”, y afirmó que hoy la posibilidad de hacerlo en condiciones adecuadas depende “en gran parte de su poder adquisitivo”.

En esa línea, llamó a “dejar la hipocresía” y aseguró que la señal que se da con esta aprobación en general es “una esperanza para muchas mujeres en este país”.