“Es más importante ganarle a Colo Colo que a Palestino, pero quedar fuera de la Sudamericana sería un golpe”

Universidad de Chile ya superó la primera prueba de una de las semanas más exigentes que ha enfrentado en lo que va de temporada.

Los azules se quedaron con el Superclásico tras vencer 1-0 a Colo Colo en el Estadio Monumental, en lo que fue su primera victoria del año, justo antes de afrontar el duelo ante Palestino por un cupo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Este triunfo llega, además, en el momento en que más lo necesitaban, especialmente para Francisco Meneghini, quien arribó al compromiso con su continuidad pendiendo de un hilo.

César Vaccia, exentrenador bicampeón con los azules, en diálogo con En Cancha, se refirió a la victoria en el Superclásico, asegurando que incluso es más importante que ganarle a Palestino el miércoles.

“La U necesitaba ganar, se cumplió el objetivo, se ganó, pero obviamente también es preocupante el nivel de juego. Tenemos que mejorar mucho en ataque, porque no nos generamos muchas situaciones de gol, y ahora viene un partido con Palestino que está jugando bien, entonces es preocupante”, señaló el extécnico.

“El Superclásico fue un muy buen bálsamo porque le da más tiempo a Francisco para plasmar su idea de juego. Lo importante es encontrar el modelo que todos queremos: un equipo protagonista, que dispute el partido en campo contrario y que recupere el balón rápido”, afirmó sobre cómo ha visto al equipo de Meneghini.

Apuntando precisamente a este golpe anímico, Vaccia cerró asegurando que fue más importante ganar el Superclásico que imponerse ante el cuadro “árabe”. “Si tú me das a elegir, creo que es más importante ganarle a Colo Colo que a Palestino por todo lo que significa en términos anímicos. Dicho eso, quedar fuera de la Sudamericana sería un golpe tremendo desde el punto de vista económico y del futuro del club; tiene la responsabilidad de pasar”, sentenció el exentrenador.