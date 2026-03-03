Enfermera tuvo relaciones con un paciente y luego lo denunció por agresión sexual: investigación reveló vuelco total

Una enfermera del estado de Wisconsin, en Estados Unidos, fue enviada a la cárcel tras ser condenada por mantener relaciones íntimas en reiteradas ocasiones con un paciente que participaba en un “tribunal de drogas” (un programa judicial para personas con consumo problemático) y, después, acusarlo falsamente de haberla agredido sexualmente, según expusieron fiscales del caso.

La mujer, identificada como Melissa Knutson, trabajaba para el Tribunal de Drogas del Condado de Monroe en 2022. Por ese hecho, fue declarada culpable de mala conducta en el cargo público y obstrucción a un agente.

Según el reporte, cuando la situación llegó a conocimiento de las autoridades, Knutson lanzó su acusación. Más tarde, intentó explicar por qué no había hablado antes, diciendo que se habría quedado callada por temor a que él le hiciera daño a ella o a su familia.

Sin embargo, la fiscalía sostuvo que mensajes de texto revisados durante la investigación mostraron otra versión: que la enfermera habría iniciado la relación y que incluso prometió negarlo todo si eran descubiertos.

“El daño causado por la señorita Knutson fue profundo y significativo. No solo violó la sagrada confianza entre un paciente y una enfermera, sino que lo agravó al acusar falsamente al paciente de agresión sexual”, sostuvo el fiscal Kevin Croninger.

“Esta situación es especialmente grave dado que el paciente en esta situación participó en un tribunal de drogas”, añadió.