Boric y Kast cancelan reunión en La Moneda: los motivos del abrupto quiebre en medio de tensiones con EE.UU.

Conoce acá las razones del quiebre de las conversaciones en medio de la polémica por el cable chino.

Juan Castillo

Diana Copa

04:56

Lo que estaba previsto como un encuentro clave para encauzar la transición presidencial terminó en un abrupto quiebre político.

La reunión entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, programada para las 08:00 horas en La Moneda, fue cancelada minutos después de su inicio, en medio de la tensión diplomática entre Chile y Estados Unidos por el proyecto del cable submarino impulsado por China.

El contexto es complejo: Washington impuso sanciones a tres autoridades chilenas, entre ellas el ministro Juan Carlos Muñoz, lo que tensionó aún más el debate en torno a la infraestructura estratégica. En ese escenario, Boric explicó que intentó informar previamente a Kast sobre la situación.

La exigencia que detonó el quiebre

Tras suspender la cita, el Mandatario entregó su versión de los hechos. “Acá, por parte de nuestro gobierno siempre ha existido la voluntad de que este traspaso sea impecable”, afirmó, subrayando que se ha buscado mantener una tradición de continuidad en política exterior.

El Presidente sostuvo que el conflicto se produjo por una exigencia del mandatario electo. “El presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes, y como eso es falso, y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran”, aseguró.

Previamente, Boric había señalado que “el día viernes 20 de febrero, de manera intempestiva, nos enteramos de las sanciones que Estados Unidos había impuesto a tres funcionarios de nuestro gobierno”, agregando que intentó comunicarse con Kast sin éxito.

Desde el equipo del presidente electo han cuestionado la versión del Ejecutivo saliente, lo que evidencia una fractura en la coordinación institucional en un momento geopolítico delicado.

¿Crees que este episodio puede afectar la relación futura entre el gobierno saliente y la próxima administración?

