Bono que da $66 mil sigue su pago esta semana en Chile: revisa con tu RUT si te corresponde el beneficio

Revisa acá si te toca recibir este bono de dinero en un mes difícil para los bolsillos de chilenos y chilenas.

Bono que da $66 mil sigue su pago esta semana en Chile: revisa con tu RUT si te corresponde el beneficio

/ Andrzej Rostek

Marzo avanza y con ello también el calendario del Aporte Familiar Permanente 2026, conocido popularmente como ex Bono Marzo.

Esta semana se concretó la segunda fecha de pago del beneficio, dirigido a apoyar a las familias en uno de los meses de mayor gasto del año.

El aporte se entrega de manera automática $66.834 a quienes cumplen los requisitos establecidos por el Estado, sin necesidad de postulación.

Entre los beneficiarios están personas que reciben Subsidio Familiar, integrantes de Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, además de trabajadores y pensionados con Asignación Familiar o Maternal vigente.

¿Quiénes reciben el pago de $66 mil esta semana?

Tal como se ha repetido en los últimos años, el pago del ex Bono Marzo 2026 se dividió en tres grupos:

  • Grupo 1: Desde el 16 de febrero (YA PAGADO)
  • Grupo 2: A contar del 2 de marzo
  • Grupo 3: A partir del 16 de marzo

El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria registrada por el beneficiario o se puede cobrar de forma presencial, según lo elegido.

En caso de dudas, las personas pueden consultar con su RUT en los canales oficiales del IPS o en ChileAtiende (pinchar acá), donde se informa la fecha y el lugar de pago de este beneficio.

