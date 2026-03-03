;

Bono Marzo 2026: cómo consultar con RUT si recibes el segundo pago del Aporte Familiar Permanente en Chile

Según el Instituto de Previsión Social, los nuevos depósitos llegarán a más de 227 mil familias. Revisa aquí los requisitos.

Javier Méndez

El lunes 2 de marzo comenzaron los nuevos pagos del Aporte Familiar Permanente 2026, un beneficio que llega de manera anual para tres grupos diferentes.

La segunda nómina está compuesta por más de 227 mil familias y, en total, se espera que el beneficio llegue a más de 1 millón 870 mil núcleos durante este año.

El monto alcanza los $66.834 y se paga por carga familiar o por familia, dependiendo del caso. No es necesario postular, ya que se reparte de forma automática.

¿Quiénes reciben el Aporte Familiar Permanente 2026 desde esta semana?

El grupo dos está compuesto por personas que reciben entre el 2 y 31 de marzo alguno de los siguientes beneficios:

  • Subsidio Familiar
  • Chile Solidario
  • Subsistema de Seguridad y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar)

Además, se considera al grupo específico de pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) que, a su vez, reciba pagos por cargas familiares.

La consulta con RUT se puede hacer directamente en www.aportefamiliar.cl o www.chileatiende.cl. Otra alternativa es llamar al call center 101.

Un detalle clave: Hay un plazo de nueve meses para cobrar el Aporte Familiar, desde la fecha de emisión del documento de pago una vez que la persona aparece con derecho al beneficio. De todas formas, en la mayoría de los casos son transferencias que, evidentemente, no vencen.

Tercer pago del Bono Marzo 2026 en Chile: así funcionará

Posteriormente, la tercera nómina se publicará el 16 de marzo. Los pasos para consultar si te corresponde el beneficio serán los mismos. En esta etapa, podrán revisar su situación las personas del grupo que recibe pagos de asignaciones familiares o maternales por sus cargas.

