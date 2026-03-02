“Logramos mantenerlo con vida hasta que su madre llegara”: el relato del médico que atendió a las víctimas de la tragedia en Renca

A casi dos semanas del incendio que dejó 13 fallecidos en Renca, los equipos médicos que recibieron a los sobrevivientes comenzaron a dimensionar la magnitud de las lesiones y los complejos tratamientos que implican las quemaduras extensas, especialmente en los casos catalogados como de “sobrevida excepcional”.

Tras el choque del camión de Gasco contra el paso sobre nivel que conecta la Ruta 5 Norte con la autopista General Velásquez, varios heridos fueron derivados al Hospital del Trabajador. Allí, el Servicio de Cirugía Plástica y Quemados asumió la atención de pacientes con daños severos en la piel y tejidos profundos.

Ricardo Roa, jefe de esa unidad y presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, explicó a LUN que la gravedad de un paciente quemado se determina por el porcentaje de superficie corporal comprometida, la profundidad de la lesión y el nivel de daño en músculos y huesos.

“En general, un paciente con el 90% de la superficie corporal quemada se cataloga casi siempre como de sobrevida excepcional. No se califica de mortal porque uno tiene que hacer todos los esfuerzos para que sobreviva”, detalló.

Uno de los pacientes atendidos en ese contexto no logró superar las lesiones. Presentaba más del 90% del cuerpo quemado y permaneció con soporte vital hasta que su madre, residente en Venezuela, pudo viajar y despedirse.

“Nuestro paciente que falleció tenía más del 90% de su superficie corporal quemada y logramos mantenerlo con vida hasta que su madre llegara . Ella logró verlo después de tres días y despedirse. Cerrar ese rito familiar y humano a veces en la medicina tendemos a pensar que no es importante”, señaló Roa.

El especialista explicó que, cuando el desenlace más probable es la muerte, el equipo médico tiene la obligación de garantizar un proceso digno. “El paciente tiene que estar hidratado, sedado, libre de dolor. La familia tiene que verlo en las mejores condiciones posibles, pensando en que si va a fallecer, el proceso de despedida sea lo más humano posible”, cerró..