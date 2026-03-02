;

Jarry y Barrios debutan en la qualy de Indian Wells: a qué hora juegan y quiénes son sus rivales

Los dos tenistas nacionales precisan sumar dos triunfos para meterse en el cuadro principal del primer Masters 1000 del año.

Carlos Madariaga

El tenis no se detiene y con el cierre de la gira de arcilla sudamericana, los focos se trasladan a Norteamerica con la disputa de los dos primeros Masters 1000 del año.

Donde arrancará la acción es en el denominado “quinto Grand Slam”, Indian Wells, donde dos chilenos buscarán acompañar a Cristian Garin y Alejandro Tabilo, los tenistas nacionales ya clasificados al cuadro principal del torneo sobre cemento.

El primero en disputar la qualy este lunes será Nicolás Jarry (154° ATP), que buscará su primer triunfo del año enfrentándose al italiano Francesco Maestrelli (114° ATP).

Será la primera vez que se midan ambos tenistas, partido que está agendado en el primer turno del Stadium 6, a las 15:00 horas de Chile.

En tanto, Tomás Barrios deberá esperar al último turno del Stadium 4 para estrenarse en la qualy de Indian Wells, cerca de las 21:00 horas de nuestro país.

El chillanejo (115° ATP) debutará ante un invitado por la organización, el local Jagger Leach, 1360 del planeta.

