Jarry y Barrios debutan en la qualy de Indian Wells: a qué hora juegan y quiénes son sus rivales / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

El tenis no se detiene y con el cierre de la gira de arcilla sudamericana, los focos se trasladan a Norteamerica con la disputa de los dos primeros Masters 1000 del año.

Donde arrancará la acción es en el denominado “quinto Grand Slam”, Indian Wells, donde dos chilenos buscarán acompañar a Cristian Garin y Alejandro Tabilo, los tenistas nacionales ya clasificados al cuadro principal del torneo sobre cemento.

El primero en disputar la qualy este lunes será Nicolás Jarry (154° ATP), que buscará su primer triunfo del año enfrentándose al italiano Francesco Maestrelli (114° ATP).

Será la primera vez que se midan ambos tenistas, partido que está agendado en el primer turno del Stadium 6, a las 15:00 horas de Chile.

En tanto, Tomás Barrios deberá esperar al último turno del Stadium 4 para estrenarse en la qualy de Indian Wells, cerca de las 21:00 horas de nuestro país.

El chillanejo (115° ATP) debutará ante un invitado por la organización, el local Jagger Leach, 1360 del planeta.