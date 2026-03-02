Viajaron 2.364 kilómetros para sumar su segunda victoria seguida en la Primera B 2026: “Venimos con el c... roto” / Cristofer Devia/ Uno noticias

En el arranque de la temporada 2026 de la Primera B, uno de los elencos que inició con todo el año fue Deportes Puerto Montt.

Los “Hijos del Temporal” han ganado sus dos partidos en lo que va del año, obteniendo una trascendental victoria 2-1 ante Deportes Antofagasta en el Regional Calvo y Bascuñán.

La particularidad es que los sureños se repusieron de la lesión que sufrió Santiago Negrete a los cuatro minutos de juego.

Eso al margen de haber recorrido 2.364 kilómetros para llevarse los tres puntos desde el norte, lo que fue refrendado, de manera quizá demasiado honesta, por el delantero Manley Clerveaux.

“Venimos con el culo roto, en avión y muchas horas en bus. Los puntos teníamos que traerlos a casa”, reflexionó en diálogo con Mi Sur Deportes, valorando el haber resistido el duro trajín en su primer partido como forastero jugando en la Primera B.

“Fue demasiado, pero me lo habían comentado. Me toca rendir más, hay que mejorar día a día”, cerró el canterano de Colo Colo, uno de los refuerzos del recién ascendido Deportes Puerto Montt.