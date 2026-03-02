;

1 de 3 conductores en Chile paga de más por su permiso de circulación, según nuevo estudio

El estudio detectó sobrecobros promedio de $45 mil y casos que superan los $500 mil.

Javiera Rivera

1 de 3 conductores en Chile paga de más por su permiso de circulación, según nuevo estudio

1 de 3 conductores en Chile paga de más por su permiso de circulación, según nuevo estudio

En medio del proceso de renovación 2026, un estudio de Autofact reveló que uno de cada tres conductores en Chile paga de más por su permiso de circulación.

La investigación analizó más de 60.000 patentes de vehículos posteriores a 2011 y comparó el código fiscal pagado con el que realmente correspondía según la tasación del Servicio de Impuestos Internos (SII).

El resultado: 34% de las patentes presenta sobrecobros, con un promedio de $45.000 adicionales. En algunos casos, la diferencia alcanza los $500.000. En total, el 47% de los vehículos registra discrepancias, ya sea pagando de más o de menos.

Según explicó Cristián Cornejo, gerente de Producto y Operaciones de Autofact, el problema se origina en la asignación incorrecta del código de tasación, especialmente cuando existen versiones con nombres muy similares dentro de un mismo modelo.

Revisa también

ADN

Entre los ejemplos detectados, hay conductores que pagaron como si tuvieran versiones de mayor valor, generando diferencias superiores a $150 mil.

De acuerdo con la estimación del estudio, más de 1,7 millones de vehículos podrían estar registrando un mayor cobro en 2025, lo que implicaría un impacto superior a $53 mil millones en recaudación municipal.

El informe recomienda revisar con atención la versión exacta del vehículo al momento de realizar el pago, ya que pequeñas diferencias en denominación pueden traducirse en miles de pesos adicionales.

El cálculo del permiso depende completamente de la información registrada en los sistemas. Si esos datos están incompletos, desactualizados o contienen errores, el resultado puede ser un cobro incorrecto, y muchas veces el usuario no tiene cómo detectarlo, porque asume que el valor es válido”, agrega Daniel Zuleta, founder de dParadig.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad