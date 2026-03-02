1 de 3 conductores en Chile paga de más por su permiso de circulación, según nuevo estudio

En medio del proceso de renovación 2026, un estudio de Autofact reveló que uno de cada tres conductores en Chile paga de más por su permiso de circulación.

La investigación analizó más de 60.000 patentes de vehículos posteriores a 2011 y comparó el código fiscal pagado con el que realmente correspondía según la tasación del Servicio de Impuestos Internos (SII).

El resultado: 34% de las patentes presenta sobrecobros, con un promedio de $45.000 adicionales. En algunos casos, la diferencia alcanza los $500.000. En total, el 47% de los vehículos registra discrepancias, ya sea pagando de más o de menos.

Según explicó Cristián Cornejo, gerente de Producto y Operaciones de Autofact, el problema se origina en la asignación incorrecta del código de tasación, especialmente cuando existen versiones con nombres muy similares dentro de un mismo modelo.

Entre los ejemplos detectados, hay conductores que pagaron como si tuvieran versiones de mayor valor, generando diferencias superiores a $150 mil.

De acuerdo con la estimación del estudio, más de 1,7 millones de vehículos podrían estar registrando un mayor cobro en 2025, lo que implicaría un impacto superior a $53 mil millones en recaudación municipal.

El informe recomienda revisar con atención la versión exacta del vehículo al momento de realizar el pago, ya que pequeñas diferencias en denominación pueden traducirse en miles de pesos adicionales.

“El cálculo del permiso depende completamente de la información registrada en los sistemas. Si esos datos están incompletos, desactualizados o contienen errores, el resultado puede ser un cobro incorrecto, y muchas veces el usuario no tiene cómo detectarlo, porque asume que el valor es válido”, agrega Daniel Zuleta, founder de dParadig.