;

CLASIFICACIÓN. Limache líder, Católica segunda: así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la quinta jornada

El cuadro ‘tomatero’ recuperó la cima de la clasificación, mientras que los ‘cruzados’ meten presión. Los del fondo, se recuperaron.

Gonzalo Miranda

Agencia Uno

Agencia Uno / MAURICIO TORO/AGENCIA UNO

En Chillán, este domingo llegó a su término la quinta jornada de la Liga de Primera 2026, torneo que tiene una vez más a Deportes Limache como el líder tras su victoria sobre el Audax Italiano.

Los ‘tomateros’ son punteros con 11 puntos, seguidos por la Universidad Católica que es segunda con 10 unidades. El podio, lo cierra Unión La Calera con 9 puntos, solo superando por diferencia de gol a Huachipato y Colo Colo.

En la otra pelea, todos los equipos de la parte baja lograron ganar y estrecharon la clasificación general: la U trepó al décimo puesto con 6 puntos, mientras que Palestino, Deportes La Serena, Deportes Concepción y Everton siguen en el fondo, pero ya respirando con al más de tranquilidad.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad