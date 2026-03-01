En Chillán, este domingo llegó a su término la quinta jornada de la Liga de Primera 2026, torneo que tiene una vez más a Deportes Limache como el líder tras su victoria sobre el Audax Italiano.

Los ‘tomateros’ son punteros con 11 puntos, seguidos por la Universidad Católica que es segunda con 10 unidades. El podio, lo cierra Unión La Calera con 9 puntos, solo superando por diferencia de gol a Huachipato y Colo Colo.

En la otra pelea, todos los equipos de la parte baja lograron ganar y estrecharon la clasificación general: la U trepó al décimo puesto con 6 puntos, mientras que Palestino, Deportes La Serena, Deportes Concepción y Everton siguen en el fondo, pero ya respirando con al más de tranquilidad.