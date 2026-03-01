;

Liberan a Nahuel Gallo: gendarme argentino deja Venezuela tras 450 días detenido

El suboficial fue excarcelado por decisión del Gobierno de Venezuela en una gestión que lideró la AFA junto a la Federación Venezolana de Fútbol y ahora regresa a Argentina.

Juan Castillo

AFA

AFA

El gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permaneció detenido en Venezuela durante unos 450 días, fue liberado este domingo por las autoridades del país caribeño y ya se encuentra en vuelo de regreso a Argentina, según informaron medios internacionales y fuentes oficiales.

La excarcelación se produjo después de una gestión impulsada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con apoyo de la Federación Venezolana de Fútbol y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Gallo, suboficial de la Gendarmería Nacional de Argentina, fue detenido en diciembre de 2024 al ingresar a Venezuela desde Colombia para visitar a su pareja y su hijo. Su paradero había sido motivo de preocupación internacional, dadas las denuncias de detenciones prolongadas sin acceso consular ni comunicación regular con su familia.

La AFA publicó un comunicado oficial en el que agradeció “la sensibilidad y disposición” de Rodríguez y las autoridades venezolanas por atender la situación y permitir la salida de Gallo. En el texto, la entidad celebró que el deporte pueda levantar puentes de diálogo y cooperación incluso en contextos complejos como el de esta liberación.

El avión que transporta al gendarme de regreso a su país fue gestionado por AFA con la coordinación de sus pares venezolanos. En redes sociales, la esposa de Gallo, María Alexandra Gómez, expresó su emoción al confirmar que su marido ya está volando hacia Argentina y destacó que pronto podrá reunirse con su familia tras más de un año de incertidumbre.

La liberación de Nahuel Gallo se produce en un contexto en el que organismos internacionales y diplomáticos, incluida la embajada de Estados Unidos en Argentina, habían intervenido para exigir su puesta en libertad junto a otros detenidos en Venezuela, calificando la situación como injusta y con impacto humanitario.

