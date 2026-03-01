Este domingo, en el derbi andaluz entre Real Betis y Sevilla, el equipo que dirige Manuel Pellegrini se puso en ventaja rápidamente gracias a un golazo de chilena de Antony.

Al minuto 16, el delantero brasileño se encontró con el balón dentro del área y sorprendió a todos con una espectacular maniobra para marcar el 1-0.

Revisa el golazo de Antony para el 1-0 del Betis ante Sevilla