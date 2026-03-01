VIDEO. ¡De chilena! El golazo con el que Antony abrió la cuenta en el derbi entre Real Betis y Sevilla
Con una espectacular maniobra dentro del área, el delantero brasileño puso en ventaja al equipo que dirige Manuel Pellegrini.
Este domingo, en el derbi andaluz entre Real Betis y Sevilla, el equipo que dirige Manuel Pellegrini se puso en ventaja rápidamente gracias a un golazo de chilena de Antony.
Al minuto 16, el delantero brasileño se encontró con el balón dentro del área y sorprendió a todos con una espectacular maniobra para marcar el 1-0.
Revisa el golazo de Antony para el 1-0 del Betis ante Sevilla
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.