VIDEO. ¡De chilena! El golazo con el que Antony abrió la cuenta en el derbi entre Real Betis y Sevilla

Con una espectacular maniobra dentro del área, el delantero brasileño puso en ventaja al equipo que dirige Manuel Pellegrini.

Daniel Ramírez

Getty / ESPN

Getty / ESPN

Este domingo, en el derbi andaluz entre Real Betis y Sevilla, el equipo que dirige Manuel Pellegrini se puso en ventaja rápidamente gracias a un golazo de chilena de Antony.

Al minuto 16, el delantero brasileño se encontró con el balón dentro del área y sorprendió a todos con una espectacular maniobra para marcar el 1-0.

Revisa el golazo de Antony para el 1-0 del Betis ante Sevilla

