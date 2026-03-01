;

Campaña empezó hoy: Minsal adelanta vacunación de invierno con inmunización gratuita

La campaña 2026 considera vacunas contra influenza, COVID-19, neumococo y coqueluche.

Verónica Villalobos

El Ministerio de Salud de Chile dio inicio este domingo 1 de marzo a la Campaña de Vacunación e Inmunización 2026, adelantando por segundo año consecutivo el proceso para enfrentar de mejor manera la circulación de virus respiratorios durante el invierno.

La decisión responde al actual escenario epidemiológico, marcado por la presencia del subclado K de influenza A(H3N2), detectado en el país desde diciembre pasado por el Instituto de Salud Pública. A ello se suma la advertencia de la Organización Panamericana de la Salud sobre una posible temporada respiratoria más intensa en la región.L

La estrategia contempla vacunación gratuita contra influenza, COVID-19, neumococo y coqueluche, además de la administración de un anticuerpo monoclonal contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS) para recién nacidos y lactantes.

La ministra Ximena Aguilera explicó que el objetivo es que la población llegue al invierno con niveles adecuados de anticuerpos, anticipándose al peak de circulación viral.

Las dosis están dirigidas a grupos de riesgo como adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, personal de salud, embarazadas, escolares y recién nacidos. Los puntos de vacunación pueden revisarse en el sitio MeVacuno.cl o a través del número Salud Responde 600 360 77 77.

