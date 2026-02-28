Temblor se registra en la zona central de Chile hoy: revisa acá la magnitud y epicentro del sismo

En horas de la noche de este sábado, un temblor se percibió en la zona central del país.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) detalló que el sismo tuvo una magnitud de 4,2.

Mientras que su epicentro se ubicó a 28 kilómetros al noroeste de Quintero, en la región de Valparaíso.

Debido a este temblor registrado a las 21:37 horas, las autoridades se encuentran evaluando posibles afectaciones a personas o daños a infraestructura y servicios básicos.