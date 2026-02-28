Temblor se registra en la zona central de Chile hoy: revisa acá la magnitud y epicentro del sismo
Senapred entregó más detalles de este sismo.
En horas de la noche de este sábado, un temblor se percibió en la zona central del país.
El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) detalló que el sismo tuvo una magnitud de 4,2.
Mientras que su epicentro se ubicó a 28 kilómetros al noroeste de Quintero, en la región de Valparaíso.
Debido a este temblor registrado a las 21:37 horas, las autoridades se encuentran evaluando posibles afectaciones a personas o daños a infraestructura y servicios básicos.
