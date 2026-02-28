Este domingo se juega el partido más importante del fútbol chileno: los dos equipos más grandes del país se vuelven a las caras, esta vez en el Estadio Monumental, donde Colo Colo será local ante la Universidad de Chile.

En los azules, las cosas están contra las cuerdas para ‘Paqui’. Los universitarios aún no saben de victorias en el inicio de la Liga de Primera, por lo que una derrota ante el clásico rival podría condenar definitivamente el proyecto de Meneghini en la banca.

Precisamente, ‘Paqui’ sigue dando señales de no encontrar el equipo y su última decisión prueba aquello: Diego Vargas, joven lateral que venía siendo titular en los azules, pasó de perder la camiseta, a la banca, y ahora ni siquiera ser considerado por el adiestrador transandino.

Según Emisora Bullanguera, Vargas quedó fuera de la nómina de jugadores que irá este domingo a Macul para darle paso a la titularidad de Marcelo Morales, y la suplencia de Felipe Salomoni.

Colo Colo vs. la U en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Colo Colo y la Universidad de Chile, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

De hecho, la señal oficial tendrá, además de la emisión general, la denominada “Señal del Hincha”, donde habrá dos transmisiones alternativas en simultáneo, una dedicada a hinchas de Colo Colo y otra para fanáticos de la Universidad de Chile.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Domingo 1 de marzo

18:00 hrs | Colo Colo vs. Universidad de Chile | Estadio Monumental