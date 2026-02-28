VIDEO. No baja los brazos: Manchester City hizo la tarea y le mete presión al Arsenal en la cima de la Premier League
Los ‘ciudadanos’ extremaron recursos para vencer al Leeds United. Los ‘Gunners’ juegan este domingo.
Este sábado por la noche en el Viejo Continente, continuó la acción de la jornada 28 de la Premier League 2025-26, instancia donde el Manchester City cumplió con la misión de ganar su partido para meterle presión al líder Arsenal.
El solitario gol de Antoine Semenyo (45′+2) bastó para que los de Pep Guardiola se quedaran con los tres puntos ante el Leeds United , alcanzaran las 59 unidades y le metieran presión a los ‘Gunners’, que juegan este domingo.
Esto porque el cuadro de Arteta tiene 61 puntos y debe visita en Stamford Bridge al Arsenal, en otra versión de uno de los clásicos londinenses del fútbol inglés.
Mira la victoria del City sobre el Leeds
