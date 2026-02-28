Este sábado por la noche en el Viejo Continente, continuó la acción de la jornada 28 de la Premier League 2025-26, instancia donde el Manchester City cumplió con la misión de ganar su partido para meterle presión al líder Arsenal.

El solitario gol de Antoine Semenyo (45′+2) bastó para que los de Pep Guardiola se quedaran con los tres puntos ante el Leeds United , alcanzaran las 59 unidades y le metieran presión a los ‘Gunners’, que juegan este domingo.

Esto porque el cuadro de Arteta tiene 61 puntos y debe visita en Stamford Bridge al Arsenal, en otra versión de uno de los clásicos londinenses del fútbol inglés.