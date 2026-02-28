Trump evalúa “tomar el control” de Irán o retirarse “en dos o tres días” tras ofensiva con Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que está evaluando distintos escenarios tras el ataque conjunto con Israel contra Irán, incluyendo la posibilidad de “tomar el control de todo” o retirarse de la operación en cuestión de días. Sus declaraciones se producen en medio de la creciente tensión en Medio Oriente y tras los bombardeos dirigidos contra instalaciones estratégicas iraníes.

En una entrevista telefónica con el medio digital Axios, Trump afirmó que analiza varias “vías de salida”. “Puedo prolongarlo y tomar el control de todo, o terminarlo en dos o tres días y decirles a los iraníes: ‘Nos vemos de nuevo en unos años si comienzan a reconstruir’”, sostuvo el mandatario, en referencia a los programas nucleares y de misiles de Teherán.

El jefe de la Casa Blanca también anticipó que, cualquiera sea la decisión, Irán tardará “varios años” en recuperarse del impacto de la ofensiva. Según explicó, uno de los factores que motivaron el ataque fue el resultado de las negociaciones nucleares sostenidas esta semana en Ginebra, las que —según su versión— no prosperaron.

“Los iraníes se acercaron y luego se retiraron, se acercaron y luego se retiraron. De ello deduje que realmente no quieren un acuerdo”, señaló Trump en la entrevista.

El mandatario norteamerica insistió en que la falta de avances en las conversaciones fue determinante para adoptar una postura más agresiva.

Asimismo, el presidente estadounidense apuntó a las acciones del régimen iraní en los últimos años. “Vi que cada mes hacían algo malo, volaban algo por los aires o mataban a alguien”, afirmó, justificando así la decisión de actuar militarmente junto a Israel.

Según datos de la Media Luna Roja, los ataques de Israel y Estados Unidos contra la república islámica dejaron al menos 201 muertos y 747 heridos.