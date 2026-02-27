“Vamos a controlar con la misma fuerza que a todos los gobiernos”: el aviso de la Contralora al gabinete de Kast tras jornadas de capacitación

La Contraloría General de la República (CGR) dio inicio este jueves 26 de febrero a la etapa final del “Programa de inducción para nuevas autoridades 2026”. La instancia, diseñada para instruir a quienes asumirán el mando del país el próximo 11 de marzo, estuvo encabezada por el Presidente Electo, José Antonio Kast, quien asistió junto a más de una veintena de sus futuros ministros y subsecretarios. El objetivo central del encuentro fue fortalecer el manejo del marco normativo y ético que rige a la administración pública chilena.

Durante la apertura, la Contralora General, Dorothy Pérez, envió un mensaje directo sobre la independencia de su gestión. La autoridad enfatizó que la institución mantendrá su rol vigilante de manera activa y sin distinciones políticas. “Vamos a controlar con la misma fuerza con la que hemos controlado a todos los gobiernos”, sentenció Pérez, subrayando el compromiso de la CGR con el fortalecimiento del Estado y la fiscalización rigurosa.

Según los antecedentes del programa organizado por el Centro de Estudios de la Administración del Estado (CEA), la capacitación abordó áreas críticas donde históricamente se concentran los mayores riesgos de corrupción. La Contralora instó al equipo de Kast a priorizar la transparencia en materias de adquisiciones, obras públicas, seguridad, remuneraciones y ciberseguridad, además de las rendiciones de cuentas institucionales.

Riesgos penales y responsabilidad patrimonial

La jornada contó con la participación técnica de diversas jefaturas de la Contraloría, quienes profundizaron en las funciones jurídica, contable y fiscalizadora del organismo. Un punto destacado de la capacitación fue la intervención de Eugenio Campos, director de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, quien expuso sobre los delitos funcionarios y las responsabilidades penales que enfrentan los altos cargos en el ejercicio de sus funciones.

Hacia el cierre del bloque, el Subcontralor General, Víctor Hugo Merino, abordó la función jurisdiccional de la CGR. Merino, en su calidad de Juez de Cuentas, explicó la responsabilidad patrimonial de las autoridades, detallando los escenarios más comunes en los que los funcionarios son condenados a la devolución de fondos públicos tras detectarse irregularidades.

Contraloría Ampliar

Continuidad del ciclo formativo

Este programa de inducción se ha desarrollado en tres fases desde fines de enero, comenzando con charlas a ministros y continuando con formación digital. Tras la sesión de este jueves, la CGR informó que el ciclo se extenderá durante este viernes 27 de febrero para las autoridades que no pudieron asistir a la primera convocatoria. Asimismo, se han programado jornadas adicionales para el lunes 2 y miércoles 4 de marzo, completando así la preparación del nuevo Ejecutivo antes de su instalación oficial.