Tribuna acoge petición de Daniel Jadue y rebaja medidas cautelares a exalcalde de Recoleta

El exjefe comunal está imputado por los delitos de fraude al fisco, cohecho, estafa y negociación incompatible en el denominado caso "Farmacias Populares".

Juan Castillo

Tomás Golzio

Tribuna acoge petición de Daniel Jadue y rebaja medidas cautelares a exalcalde de Recoleta

Tribuna acoge petición de Daniel Jadue y rebaja medidas cautelares a exalcalde de Recoleta / VICTOR HUENANTE

Este viernes, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago resolvió modificar las medidas cautelares que pesaban sobre el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en el marco de la investigación que enfrenta por el denominado caso “Farmacias Populares”.

La decisión implica que el exjefe comunal deja el arresto domiciliario total y pasa a cumplir arresto domiciliario nocturno, además de mantener arraigo nacional.

La resolución también establece un cambio en la periodicidad de la firma ante la autoridad. Jadue deberá ahora firmar de manera semanal, en lugar de la obligación mensual que tenía previamente.

El tribunal estimó que las nuevas cautelares resultan proporcionales al estado actual de la investigación y al desarrollo del proceso judicial.

De arresto total a restricción nocturna

Con esta determinación, el exjefe comunal podrá desplazarse durante el día, pero deberá permanecer en su domicilio en horario nocturno. El arraigo nacional, en tanto, le impide salir del país mientras continúe vigente la medida.

La revisión de cautelares se produce tras una solicitud presentada por la defensa, que argumentó que las condiciones originales resultaban excesivas considerando el avance de la causa.

El tribunal acogió parcialmente el planteamiento, aunque mantuvo restricciones relevantes para asegurar la comparecencia del imputado.

Cabe recordar que Daniel Jadue está imputado por los delitos de fraude al fisco, cohecho, estafa y negociación incompatible.

