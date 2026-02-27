Temblor se registra en el norte de Chile hoy: revisa acá la magnitud y epicentro del sismo
Senapred entregó más detalles del movimiento telúrico que se sintió este viernes.
Durante la madrugada de este viernes 27 de febrero, un temblor se registró en la zona norte del país.
A través de sus redes sociales, Senapred detalló que el sismo tuvo una magnitud de 4,1.
Mientras que su epicentro se ubicó a 35 kilómetros al sureste de Patache, en la región de Tarapacá.
El temblor, registrado a las 03:27horas, también se percibió en localidades como Pozo Almonte, Iquique, El Loa y Pica.
