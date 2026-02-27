Temblor se registra en el norte de Chile hoy: revisa acá la magnitud y epicentro del sismo

Durante la madrugada de este viernes 27 de febrero, un temblor se registró en la zona norte del país.

A través de sus redes sociales, Senapred detalló que el sismo tuvo una magnitud de 4,1.

Mientras que su epicentro se ubicó a 35 kilómetros al sureste de Patache, en la región de Tarapacá.

El temblor, registrado a las 03:27horas, también se percibió en localidades como Pozo Almonte, Iquique, El Loa y Pica.